Экс-игрок «Торпедо» Магаль: в Москве смущали цены на квартиры

Защитник «Факела» Руслан Магаль признался, что его смущали цены на недвижимость в Москве. Ранее он выступал за «Торпедо».

«Поначалу было трудно привыкнуть к расстояниям после Калининграда, где ты мог дойти пешком на тренировку. Не назвал бы это трудностями, но времени на всё уходит больше из-за дороги, больше устаёшь. Но мы тренировались на Автозаводской и в Лужниках — было комфортно добираться. Привыкание к городу прошло быстро.

Цены в магазинах не смущали — смущали цены на квартиры, ха-ха. Если говорить о продуктах, то сильно не замечал, но со временем понимаешь, что больше потратил. Но в команде при Сергее Игнашевиче было качественно выстроено питание. Хоть команда и играла в ФНЛ, но условия были для Премьер-Лиги. Обидно, что именно с ним мы не вышли туда», — сказал Магаль в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Магаль перешёл в «Факел» из «Торпедо» в июле 2021 года в статусе свободного агента. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2024 года.