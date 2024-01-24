Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетик Б — Барселона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

РПЛ подтвердила перенос 21-го тура из-за выборов президента РФ

РПЛ подтвердила перенос 21-го тура из-за выборов президента РФ
Комментарии

В пресс-службе Российской Премьер-Лиги подтвердили «Чемпионату» факт переноса тура из-за выборов президента России.

«Изменения в календаре будут приняты по итогам очного собрания Лиги», — сообщили в пресс-службе РПЛ корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Напомним, выборы президента России — 2024 пройдут с 15 по 17 марта. Ранее сообщалось, что по рекомендации МВД 21-й тур будет перенесён на более поздний срок. Ориентировочные сроки проведения перенесённого тура: 24-25 апреля. В 21-м туре чемпионата России пройдёт московское дерби, в котором встретятся ЦСКА и «Спартак».

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги возглавляет «Краснодар» (38). Чемпионат России сезона-2023/2024 возобновится в начале марта.

Материалы по теме
«Спартак» покупает нападающего из Европы! А «Зенит» закрывает большой трансфер в РПЛ. LIVE
Live
«Спартак» покупает нападающего из Европы! А «Зенит» закрывает большой трансфер в РПЛ. LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android