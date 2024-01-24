РПЛ подтвердила перенос 21-го тура из-за выборов президента РФ

В пресс-службе Российской Премьер-Лиги подтвердили «Чемпионату» факт переноса тура из-за выборов президента России.

«Изменения в календаре будут приняты по итогам очного собрания Лиги», — сообщили в пресс-службе РПЛ корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Напомним, выборы президента России — 2024 пройдут с 15 по 17 марта. Ранее сообщалось, что по рекомендации МВД 21-й тур будет перенесён на более поздний срок. Ориентировочные сроки проведения перенесённого тура: 24-25 апреля. В 21-м туре чемпионата России пройдёт московское дерби, в котором встретятся ЦСКА и «Спартак».

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги возглавляет «Краснодар» (38). Чемпионат России сезона-2023/2024 возобновится в начале марта.