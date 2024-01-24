«Манчестер Юнайтед» отдаст своего вингера в аренду «Гранаде»

Вингер «Манчестер Юнайтед» Факундо Пельистри близок к переходу в «Гранаду». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, стороны почти договорились о ключевых аспектах возможной сделки. Игрок дал своё согласие на переход в испанский клуб. О шестимесячной аренде будет официально сообщено в ближайшее время.

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Пельистри выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2020 года. В текущем сезоне полузащитник провёл за «красных дьяволов» 14 матчей во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Контракт игрока с английским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 10 млн.

Ранее сообщалось о возможном уходе сразу двух футболистов «Манчестер Юнайтед» в саудовский «Аль-Наср».