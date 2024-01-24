Стали известны 10 участников плей-офф Кубка Азии

Сегодня, 24 января, состоялись матчи 3-го тура Кубка Азии в группе D. По итогам этих встреч, а также игр в группе А, B и С стали известны 10 сборных, обеспечивших себе участие в раунде плей-офф турнира.

Список сборных, прошедших в стадию плей-офф Кубка Азии:

1. Катар;

2. Таджикистан;

3. Австралия;

4. Узбекистан;

5. Иран;

6. ОАЭ;

7. Сирия;

8. Палестина;

9. Ирак;

10. Япония.

Завтра, 25 января, в матчах 3-го тура группового этапа Кубка Азии встретятся команды из группы E: Южная Корея сыграет с Малайзией, а сборная Иордании — с Бахрейном. А также сыграют национальные команды из группы F: Саудовская Аравия сразится с Таиландом, а сборная Кыргызстана — с Оманом.

Напомним, турнир проходит с 12 января по 10 февраля. Сборная Катара завоевала этот трофей на турнире 2019 года, который состоялся в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ). Отметим, что наибольшее количество побед в Кубке Азии в активе сборной Японии. Футболисты из этой страны четыре раза становились обладателями трофея.