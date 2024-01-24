Марсьяль пропустит около 10 недель из-за травмы паха

Форвард «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль перенёс операцию. Об этом в своих социальных сетях сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По сведениям источника, у французского нападающего была выявлена травма паха. Он был вынужден перенести операцию. Ожидается, что Марсьяль пропустит около 10 недель. Антони вернётся на поле в апреле текущего года. Таким образом, он сможет помочь «Манчестер Юнайтед» в концовке сезона.

Напомним, Марсьяль выступает в составе «Манчестер Юнайтед» с 2015 года. Его действующее соглашение с клубом из Англии рассчитано до июня 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Антони в € 15 млн. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 13 матчах английской Премьер-лиги. Ему удалось записать на свой счёт один забитый гол и одну результативную передачу.