Агент Марсьяля опроверг уход футболиста из «МЮ» зимой

Филипп Ламболи, агент форварда «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяля, опроверг слухи о возможном уходе своего клиента из английского клуба.

«Антони Марсьяль не покинет «Манчестер Юнайтед» и останется в команде до истечения срока контракта (до конца июня этого года. — Прим. «Чемпионата»). Все слухи, которые крутятся вокруг него в последнее время, являются ложными. Антони не исключали из общей группы. Также у него нет никаких проблем с тренером», — приводит слова Ламболи Sky Sports.

Марсьяль выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2015 года. В этом сезоне форвард провёл за «красных дьяволов» 19 неполных матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.

Ранее сообщалось об отсутствии интереса к Марсьялю со стороны «Марселя».