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Капелло: Роналду — это машина, а его топливо — голы

Капелло: Роналду — это машина, а его топливо — голы
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Бывший тренер сборной России Фабио Капелло высказался о текущей форме нападающего саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду. Итальянский специалист выразил восхищение результативностью 38-летнего форварда в 2023 году. Напомним, Роналду удалось забить 54 гола в играх за «Аль-Наср» и сборную Португалии.

«Ожидал ли я такой результативности от Роналду? Всё зависит от того, где именно играет футболист. Но в любом случае Криштиану – это машина, а его топливо – голы. Высокая результативность — его сильная черта, которая сохраняется с годами», – приводит слова Капелло Marca.

В нынешнем сезоне Роналду провёл за «Аль-Наср» 26 матчей во всех турнирах, в которых отметился 24 голами и 11 результативными передачами. Контракт игрока с саудовским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.

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