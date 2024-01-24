Игорь Акинфеев стал самым возрастным игроком РПЛ после ухода Нобоа

Капитан и вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев (37 лет и восемь месяцев) стал самым возрастным игроком МИР Российской Премьер-Лиги после ухода полузащитника Кристиана Нобоа (38 лет и восемь месяцев) из «Сочи».

Также в топ-10 самых возрастных футболистов РПЛ вошли: Денис Кулаков (37 лет и семь месяцев, «Урал»), Олег Иванов (37 лет и четыре месяца, «Рубин»), Александр Беленов (37 лет, два месяца и 19 дней, «Факел»), Кирилл Набабкин (37 лет, два месяца и 17 дней, ЦСКА), Антон Шунин (36 лет, 10 месяцев и 13 дней, «Динамо»), Михаил Кержаков (36 лет, 10 месяцев и пять дней, «Зенит»), Сослан Джанаев (36 лет, восемь месяцев и 27 дней, «Балтика»), Фёдор Кудряшов (36 лет, восемь месяцев и пять дней, «Факел») и Александр Мартынович (36 лет и три месяца, «Рубин»).