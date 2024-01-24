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«Сочи» объявил об уходе Кристиана Нобоа

«Сочи» объявил об уходе Кристиана Нобоа
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«Сочи» объявил об уходе эквадорского полузащитника Кристиана Нобоа.

«Легенда «Сочи» и всего нашего футбола последних 15 лет Кристиан Нобоа завершает этап своей карьеры в России. 38-летний полузащитник возвращается в Эквадор и продолжит карьеру в родном для себя клубе «Эмелек», в составе которого дебютировал на профессиональном уровне ещё в далеком 2004 году», — сообщает пресс-служба клуба.

Нобоа в нынешнем сезоне сыграл за сочинскую команду 14 матчей во всех турнирах, где отметился тремя забитыми мячами и одной голевой передачей. 38-летний Нобоа играл в России с февраля 2007 года. Полузащитник защищал цвета казанского «Рубина», московского «Динамо», «Ростова», санкт-петербургского «Зенита» и «Сочи». При этом в 2015 году уехал в Грецию, где выступал за ПАОК.

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