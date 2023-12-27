Тренер «Зенита»: не хотим сейчас терять Вендела, это невыгодно

Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра заявил, что клуб не хочет терять Вендела. По его словам, терять важного футболиста в условиях нынешнего турнирного положения сине-бело-голубых — это крайне невыгодно.

«Вендел важная для нас фигура. Мы не хотим его терять. Ситуация в РПЛ для нас новая. Мы не находимся на первом месте. Надо серьёзно готовиться. И потерять сейчас Вендела для нас невыгодно, – сказал Вильям де Оливейра в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Вендел является воспитанником бразильского «Флуминенсе», откуда зимой 2018 года перешёл в португальский «Спортинг». Осенью 2020 года, по информации интернет-портала Transfermarkt, «Зенит» подписал бразильца за € 20,3 млн.

В нынешнем сезоне Вендел сыграл за сине-бело-голубых 18 матчей во всех турнирах, где отметился четырьмя мячами и шестью голевыми передачами. Рыночная стоимость бразильского полузащитника составляет € 24 млн.