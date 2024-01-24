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«Бавария» — «Унион» Берлин: Нойер, Кейн и Киммих — в стартовом составе мюнхенцев

«Бавария» — «Унион» Берлин: Нойер, Кейн и Киммих — в стартовом составе мюнхенцев
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В среду, 24 января, состоится перенесённый матч 13-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встретятся мюнхенская «Бавария» и берлинский «Унион». Команды будут играть на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия). Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Франком Вилленборгом. Стартовый свисток прозвучит в 22:30 по московскому времени. Стали известны стартовые составы команд.

Германия - Бундеслига . 13-й тур
24 января 2024, среда. 22:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Не начался
Унион
Берлин
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Составы команд:

«Бавария»: Нойер, Лаймер, Юпамекано, де Лигт, Геррейро, Киммих, Горецка, Мусиала, Зане, Коман, Кейн.

«Унион»: Рённов, Кнохе, Вогт, Лейте, Крал, Триммел, Госенс, Тусар, Хаберер, Фолланд, Холлербах.

На данный момент после 17 сыгранных матчей немецкой Бундеслиги мюнхенская «Бавария» располагается на втором месте с 41 очком. «Унион» находится на 15-й строчке с 14 очками. Лидером чемпионата является «Байер» из Леверкузена, у которого 48 очков за 18 матчей.

Турнирная таблица Бундеслиги - 2023/2024
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