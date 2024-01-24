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«Манчестер Юнайтед» принял решение по будущему Марсьяля

«Манчестер Юнайтед» принял решение по будущему Марсьяля
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Нападающий Антони Марсьяль покинет «Манчестер Юнайтед» предстоящим летом. Об этом сообщает Deadline.

По сведениям источника, английский клуб принял решение по будущему французского игрока. Руководство «Манчестер Юнайтед» не будет продлевать действующее трудовое соглашение с Антони, которое истекает уже в июне. Манкунианцы уведомили об этом Марсьяля. Отмечается, что уже сейчас он может начинать поиск новой команды.

Ранее стало известно, что нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль перенёс операцию. Он был вынужден это сделать из-за травмы паха. По сведениям журналиста Фабрицио Романо, Марсьяль вернётся на поле через 10 недель.

Напомним, Марсьяль выступает в составе «Манчестер Юнайтед» с 2015 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Антони в € 15 млн.

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