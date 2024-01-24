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«Интер» подпишет Тареми на правах свободного агента — Романо

«Интер» подпишет Тареми на правах свободного агента — Романо
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«Интер» близок к достижению окончательной договорённости с форвардом «Порту» Мехди Тареми о его подписании на правах свободного агента. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, боссы «Интера» и представители футболиста практически договорились о двухлетнем контракте. Соглашение будет предусматривать опцию продления ещё на один год. Сторонам осталось уладить некоторые вопросы по оформлению сделки.

Тареми выступает за «Порту» с 2020 года. В текущем сезоне форвард провёл за «драконов» 26 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с португальским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 12 млн.

Ранее агент форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса высказался о текущей ситуации с контрактом аргентинского футболиста.

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