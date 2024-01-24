Агент Лаутаро Мартинеса рассказал о ситуации с контрактом своего клиента

Футбольный агент Алехандро Камано, представляющий интересы нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса, высказался о текущей ситуации с контрактом своего клиента.

«Лаутаро играет на очень высоком уровне. Прийти к соглашению непросто, нужно обсудить много аспектов. На сегодняшний день мы всё ещё не достигли договорённости с «Интером». Однако мы сохраняем спокойствие и готовимся к новым переговорам с руководством клуба. У нас ещё много времени. На сегодняшний день Лаутаро сосредоточен на том, чтобы добиться успеха в Серии А и Лиге чемпионов», — приводит слова Камано Football Italia.

Напомним, аргентинец выступает за «Интер» с 2018 года. В нынешнем сезоне нападающий провёл 26 матчей за «нерадзурри» во всех официальных турнирах, отметился 20 голами и пятью результативными передачами. Текущее соглашение игрока с миланским клубом рассчитано до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 110 млн.

Ранее о ситуации с контрактом Мартинеса высказался генеральный директор «Интера».