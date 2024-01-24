«Аль-Иттихад» может отдать Бензема в аренду в другой саудовский клуб

Нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема может остаться в чемпионате Саудовской Аравии в текущее трансферное окно. Об этом сообщает издание Diario AS.

По сведениям источника, руководители «Аль-Иттихада» не собираются отпускать Бензема из чемпионата страны. В идеале они хотели бы сохранить Бензема в своём составе. Однако есть и другой вариант, при котором французский футболист будет отдан в аренду в другой саудовский клуб. Отмечается, что здесь фаворитом является «Аль-Ахли», который единственным из клубов, финансируемых государственным инвестиционным фондом, не является конкурентом для «Аль-Иттихада».

Напомним, Бензема перешёл в «Аль-Иттихад» минувшим летом на правах свободного агента. Его действующее соглашение с клубом из Саудовской Аравии истекает летом 2026 года. В последние недели в СМИ активно обсуждалась информация о том, что Бензема не сумел адаптироваться к жизни в Саудовской Аравии и хочет вернуться в Европу.