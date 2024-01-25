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«Даже в самых смелых мечтах такого не было». Иньяки Уильямс — о победе над «Барселоной»

«Даже в самых смелых мечтах такого не было». Иньяки Уильямс — о победе над «Барселоной»
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Нападающий «Атлетика» Бильбао Иньяки Уильямс высказался о победе над «Барселоной» (4:2) в матче 1/4 финала Кубка Испании.

«Даже в самых смелых мечтах такого не было. Всё прошло идеально. Вчера я и представить себе не мог, что окажусь здесь. Я благодарю «Атлетик» за то, что он сделал это возможным, и болельщиков за то, что они ждали меня с распростёртыми объятиями. Кажется, на роду было написано приехать сегодня и закончить вот так. Это было нелегко, но мы честные победители», — приводит слова Уильямса Marca.

В нынешнем сезоне Уильямс сыграл 19 матчей, забил восемь мячей и отдал три голевые передачи.

Также в полуфинал Кубка Испании вышли «Реал Сосьедад» и «Мальорка». В заключительном матче 1/4 финала мадридский «Атлетико» сыграет с «Севильей».

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