Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Торпедо — ЦСКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
11:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

25 января главные новости спорта, футбольные трансферы, результаты НХЛ, результаты НБА

«Барселона» вылетела из Кубка Испании, очередное поражение «Вашингтона». Главное к утру
Аудио-версия:
Комментарии

«Барселона» проиграла «Атлетику» Бильбао в 1/4 финала Кубка Испании со счётом 2:4 и вылетела из турнира, «Колорадо Эвеланш» одержал победу над «Вашингтон Кэпиталз» (6:2), российский нападающий Александр Овечкин отметился голевой передачей, нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе принял решение покинуть парижский клуб и присоединиться к мадридскому «Реалу». Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. «Барселона» проиграла «Атлетику» и вылетела из Кубка Испании.
  2. Покер Натана Маккиннона помог «Колорадо» обыграть «Вашингтон», у Овечкина передача.
  3. Мбаппе принял решение покинуть «ПСЖ и подписать контракт с «Реалом» — Bild.
  4. «Сухой» матч Самсонова позволил «Торонто» обыграть «Виннипег» в овертайме.
  5. «Ливерпуль» не смог обыграть «Фулхэм», но вышел в финал Кубка английской лиги.
  6. «Жирона» сенсационно проиграла «Мальорке» и вылетела из Кубка Испании.
  7. ЦСКА обыграл «Пари НН», уступая пять очков за две секунды до финального свистка.
  8. СКА разгромил «Барыс» в Санкт-Петербурге, забросив семь безответных шайб.
  9. Старт сезона МЛС находится под угрозой срыва.
  10. Определились все пары 1/8 финала Кубка Африки.
Все результаты игрового дня НХЛ 25 января
Все результаты игрового дня НХЛ 25 января
Много ярких событий сегодня!
12 топ-матчей четверга: Соболенко в 1/2 финала АО-2024, кто выйдет из группы в Кубке Азии?
12 топ-матчей четверга: Соболенко в 1/2 финала АО-2024, кто выйдет из группы в Кубке Азии?
Все результаты игрового дня НБА 25 января
Все результаты игрового дня НБА 25 января
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android