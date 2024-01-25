«Барселона» вылетела из Кубка Испании, очередное поражение «Вашингтона». Главное к утру

«Барселона» проиграла «Атлетику» Бильбао в 1/4 финала Кубка Испании со счётом 2:4 и вылетела из турнира, «Колорадо Эвеланш» одержал победу над «Вашингтон Кэпиталз» (6:2), российский нападающий Александр Овечкин отметился голевой передачей, нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе принял решение покинуть парижский клуб и присоединиться к мадридскому «Реалу». Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

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