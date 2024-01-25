«Барселона» вылетела из Кубка Испании, очередное поражение «Вашингтона». Главное к утру
«Барселона» проиграла «Атлетику» Бильбао в 1/4 финала Кубка Испании со счётом 2:4 и вылетела из турнира, «Колорадо Эвеланш» одержал победу над «Вашингтон Кэпиталз» (6:2), российский нападающий Александр Овечкин отметился голевой передачей, нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе принял решение покинуть парижский клуб и присоединиться к мадридскому «Реалу». Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
- «Барселона» проиграла «Атлетику» и вылетела из Кубка Испании.
- Покер Натана Маккиннона помог «Колорадо» обыграть «Вашингтон», у Овечкина передача.
- Мбаппе принял решение покинуть «ПСЖ и подписать контракт с «Реалом» — Bild.
- «Сухой» матч Самсонова позволил «Торонто» обыграть «Виннипег» в овертайме.
- «Ливерпуль» не смог обыграть «Фулхэм», но вышел в финал Кубка английской лиги.
- «Жирона» сенсационно проиграла «Мальорке» и вылетела из Кубка Испании.
- ЦСКА обыграл «Пари НН», уступая пять очков за две секунды до финального свистка.
- СКА разгромил «Барыс» в Санкт-Петербурге, забросив семь безответных шайб.
- Старт сезона МЛС находится под угрозой срыва.
- Определились все пары 1/8 финала Кубка Африки.
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