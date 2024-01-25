Угальде уведомил руководство «Твенте», что больше не хочет играть за клуб

Костариканский нападающий Манфред Угальде, которым интересуется «Спартак», уведомил боссов «Твенте», что больше не хочет играть за клуб. Об этом сообщает Twenteinsite.

По информации источника, Манфред принял такое решение после того, как «Спартак» сделал предложение о его переходе в начале этой недели. Ранее журналист De Telegraaf Ерун Каптейнс сообщал, что переговоры между нидерландским и российским клубами находятся на завершающей стадии.

В нынешнем сезоне коста-риканский футболист провёл 25 матчей во всех турнирах за нидерландскую команду, в которых отметился девятью мячами и семью голевыми передачами. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Манфреда в € 5 млн.