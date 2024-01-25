Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетико Мадрид — Севилья. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вермерен попрощался с фанатами перед переходом в мадридский «Атлетико»

Вермерен попрощался с фанатами перед переходом в мадридский «Атлетико»
Аудио-версия:
Комментарии

18-летний полузащитник «Антверпена» Артур Вермерен попрощался с болельщиками бельгийского клуба перед переездом в Мадрид. Напомним, ранее появилась информация о возможном переходе молодого хавбека в «Атлетико». Футболист находился в системе «Антверпена» с 2018 года.

Как сообщалось ранее, «Атлетико» заплатит за бельгийского полузащитника около € 22 млн. Также сделка будет предусматривать бонусы. «Антверпен» сможет рассчитывать и на процент от последующей продажи 18-летнего футболиста. «Матрасники» смогли выиграть борьбу за игрока у «Барселоны».

В нынешнем сезоне Вермерен провёл за «Антверпен» 32 матча во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и шестью результативными передачами. Действующее соглашение игрока с бельгийским клубом рассчитано до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 30 млн.

Материалы по теме
Новая звезда готовит побег из Саудовской Аравии. А «МЮ» хочет сослать туда четверых! LIVE
Live
Новая звезда готовит побег из Саудовской Аравии. А «МЮ» хочет сослать туда четверых! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android