Вермерен попрощался с фанатами перед переходом в мадридский «Атлетико»

18-летний полузащитник «Антверпена» Артур Вермерен попрощался с болельщиками бельгийского клуба перед переездом в Мадрид. Напомним, ранее появилась информация о возможном переходе молодого хавбека в «Атлетико». Футболист находился в системе «Антверпена» с 2018 года.

Как сообщалось ранее, «Атлетико» заплатит за бельгийского полузащитника около € 22 млн. Также сделка будет предусматривать бонусы. «Антверпен» сможет рассчитывать и на процент от последующей продажи 18-летнего футболиста. «Матрасники» смогли выиграть борьбу за игрока у «Барселоны».

В нынешнем сезоне Вермерен провёл за «Антверпен» 32 матча во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и шестью результативными передачами. Действующее соглашение игрока с бельгийским клубом рассчитано до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 30 млн.