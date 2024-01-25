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«Оренбург» объявил о подписании Хорди Томпсона

«Оренбург» объявил о подписании Хорди Томпсона
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Футбольный клуб «Оренбург» на своём официальном сайте объявил об аренде Хорди Томпсона у чилийского «Коло-Коло» до конца сезона-2023/2024. Отмечается, что арендное соглашение предусматривает право выкупа.

«Добро пожаловать, Хорди!» — написала пресс-служба оренбуржцев.

19-летний чилиец в прошлом сезоне провёл 27 матчей во всех турнирах, где отметился шестью мячами и двумя ассистами. Его рыночная стоимость, по информации интернет-портала Transfermarkt, составляет € 800 тыс.

Напомним, Томпсон обвиняется в насилии по отношению к своей бывшей девушке. Хорди был выпущен из Чили под залог квартиры. Томпсон сможет играть в России лишь до конца сезона, после чего ему нужно будет вновь получать разрешение на выезд из Чили. В ином случае спортсмен нарушит условия соглашения с судом.

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