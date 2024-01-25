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Булыкин — об Угальде: Нидерланды — кузница талантов, но адаптировался в РПЛ только Промес

Булыкин — об Угальде: Нидерланды — кузница талантов, но адаптировался в РПЛ только Промес
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Бывший футболист сборной России и амстердамского «Аякса» Дмитрий Булыкин прокомментировал новость о возможном трансфере нападающего «Твенте» и сборной Коста-Рики Манфреда Угальде в московский «Спартак».

«Возможный трансфер Угальде связан с новым директором «Спартака», он начал делать трансферы. К сожалению, не российских футболистов, а иностранцев. Часто много вопросов с ними: как проходит адаптация, как играют, как мотивируют их. Потому что здесь им платят большие деньги и они играют не так хорошо, как до трансфера.

Голландский чемпионат, в котором я играл, всегда считался кузницей молодых футболистов, которых потом продают в другие чемпионаты. Там всегда можно найти какого-нибудь хорошего футболиста. Вопрос, скорее, как Угальде адаптируется в России. Потому что из всех примеров у нас есть только один — это Промес. Остальных я, честно говоря, уже и не вспомню», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Муценко.

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