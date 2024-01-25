Клопп: если кто-то сомневается в преданности Салаха, то ему нужно задавать вопросы себе

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о нападающем своей команды Мохамеде Салахе, который вернулся в расположение мерсисайдского клуба из сборной Египта из-за повреждения мышц задней поверхности бедра.

«Если кто-то сомневается в преданности Мо Салаха, думаю, ему стоит задать пару вопросов самому себе. Мо Салах — самый преданный египтянин, которого я когда-либо встречал в своей жизни», — приводит слова Клоппа известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, ранее стало известно, что Мохамед Салах вернётся в расположение мерсисайдского клуба для восстановления после травмы, полученной в матче 2-го тура группового этапа Кубка африканских наций с Ганой (2:2).