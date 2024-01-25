«Задайте этот вопрос ему». Тренер «Челси» Почеттино — о будущем 39-летнего Тьяго Силвы

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино ответил на вопрос, планирует ли лондонский клуб продлевать контракт с 39-летним защитником Тьяго Силвой, который истекает грядущим летом.

«Мы не общались на тему следующего сезона. Этот вопрос скорее должен быть задан ему, а не мне. Главное для Силвы — это поддерживать форму. Для своего возраста он находится в фантастическом состоянии. Мы счастливы, что он играет в нашей команде», — приводит слова Почеттино журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, Силва выступает за «Челси» с 2020 года. За этот период он принял участие в 141 матче, в которых отметился семью голами и четырьмя результативными действиями. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.