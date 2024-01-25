Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетико Мадрид — Севилья. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Задайте этот вопрос ему». Тренер «Челси» Почеттино — о будущем 39-летнего Тьяго Силвы

«Задайте этот вопрос ему». Тренер «Челси» Почеттино — о будущем 39-летнего Тьяго Силвы
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино ответил на вопрос, планирует ли лондонский клуб продлевать контракт с 39-летним защитником Тьяго Силвой, который истекает грядущим летом.

«Мы не общались на тему следующего сезона. Этот вопрос скорее должен быть задан ему, а не мне. Главное для Силвы — это поддерживать форму. Для своего возраста он находится в фантастическом состоянии. Мы счастливы, что он играет в нашей команде», — приводит слова Почеттино журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, Силва выступает за «Челси» с 2020 года. За этот период он принял участие в 141 матче, в которых отметился семью голами и четырьмя результативными действиями. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.

Материалы по теме
Почеттино: «Челси» не нужны зимние трансферы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android