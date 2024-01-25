Почеттино: «Челси» не нужны зимние трансферы

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался об отсутствии подписаний в лондонской команде в текущее зимнее трансферное окно.

«Зимние трансферы? Не думаю, что они нам нужны. Мы настроены выигрывать трофеи, а не подписывать игроков. Я доволен теми футболистами, которые у нас есть в распоряжении. При этом, мы должны быть готовы к тому, что может произойти на последней неделе трансферного окна.

Подписание форварда? В прессе всегда мелькает много слухов — игрок придёт, игрок уйдёт… На данный момент мне нечего вам сказать. Мы сообщим, если что-то вдруг произойдёт», — приводит слова Почеттино пресс-служба лондонского клуба.

На данный момент «Челси» занимает девятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Подопечные Маурисио Почеттино набрали 31 очко за 21 тур. В следующем матче турнира лондонцы в родных стенах сразятся с «Вулверхэмптоном».

Ранее сообщалось о возможном переходе в «Челси» нападающего «Ньюкасла» Каллума Уилсона.