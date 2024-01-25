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Источник: Семак давал согласие на уход Вендела из «Зенита» в 2023 году, но теперь против

Источник: Семак давал согласие на уход Вендела из «Зенита» в 2023 году, но теперь против
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак был готов отпустить бразильского полузащитника команды Вендела в бразильские команды в 2023 году, но сейчас специалист против перехода Вендела в «Ботафого». Об этом сообщает бразильский журналист Хулио Мигель Нето в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, в прошлом году, в конце сезона-2022/2023, Вендел добился разрешения от Сергея Семака на переговоры с «Фламенго» о переходе, но стороны не пришли к соглашению. В середине года, зимой, ситуация повторилась. На этот раз Семак вряд ли выполнит просьбу бразильского полузащитника, который снова просит «Зенит» принять предложение от бразильского клуба, в данном случае от «Ботафого».

Напомним, ранее появились сведения, что Вендел рад вернуться в Бразилию, чтобы быть ближе к своей семье, однако против перехода выступает главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак, который не хочет отпускать бразильца посреди сезона чемпионата России.

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