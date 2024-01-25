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Эрве Ренар может возглавить сборную Кот-Д'Ивуара до завершения Кубка африканских наций

Тренер женской сборной Франции Эрве Ренар может временно возглавить сборную Кот-Д'Ивуара. Об этом сообщает L’Équipe.

По информации источника, 55-летний специалист готов стать тренером ивуарийской национальной команды до конца Кубка африканских наций, финал которого состоится 11 февраля. На этот период Ренар будет совмещать работу сразу в двух сборных.

Напомним, сборная Кот-Д'Ивуара прошла в 1/8 финала Кубка африканских наций, заняв третье место в группе А. На данной стадии турнира ивуарийцы сыграют со сборной Сенегала. Матч состоится 29 января. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 мск.

Кот-Д'Ивуар является страной-хозяйкой нынешнего розыгрыша Кубка африканских наций. Действующим обладателем этого трофея является сборная Сенегала.