Олег Кононов высказался о двух матчах «Торпедо», сыгранных в один день

Главный тренер московского «Торпедо» Олег Кононов прокомментировал две товарищеские игры автозаводцев за один день. Напомним, чёрно-белые утром сыграли с ЦСКА (2:3), а во второй половине дня с «Региональным клубом Абу-Даби» (4:2).

«Два разных матча, два разных по уровню соперника. ЦСКА на данный момент готов лучше, чем мы — на сегодняшний день они провели больше времени на сборах. Для нас это был первый контрольный матч. Независимо от итогового результата я доволен игрой команды: ребята выполняли поставленные перед ними задачи. Да, где-то, конечно, совершали ошибки, особенно при стандартных положениях. Мы обязательно будем работать над этим.

Радует отношение игроков к делу, к работе на тренировках и в сегодняшних играх. Второй матч был с соперником уровнем ниже, но тут важно понимать и учитывать, что это был второй матч за день. Ребята играли уже на фоне усталости, тем не менее, мы неплохо провели матч против команды из ОАЭ: забили четыре мяча, а вообще суммарно за день забили шесть, но и пропустили много. В целом день получился хороший и результативный», — приводит слова Кононова пресс-служба клуба.

Напомним, «Торпедо» объявило о назначении Олега Кононова на пост главного тренера 17 января. Ранее команду возглавлял Артём Горлов.

«Торпедо» занимает восьмое место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 27 очков за 20 матчей. Лидирует махачкалинское «Динамо», у которого 37 очков. В 21-м туре «Торпедо» на выезде встретится с красноярским «Енисеем» в начале марта.