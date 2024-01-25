Булыкин – о матче с легендами «Барселоны»: Пуйоль в такой форме, что в РПЛ был бы лучшим

Бывший нападающий сборной России, леверкузенского «Байера» и амстердамского «Аякса» Дмитрий Булыкин поделился впечатлениями от выставочного матча между легендами мирового футбола и легендами «Барселоны». Встреча проходила в Китае, 20 января и завершилась победой каталонцев (3:1). Булыкин выступал за команду легенд мирового футбола.

«Мы проиграли 1:3, но «Барселона» в порядке. Они постоянно тренируются, играют, постоянно участвуют в играх разных. В «Барсе» есть футболисты, которые закончили только недавно карьеру, но меня поразили другие. Пуйоль, например, он в такой форме, что в РПЛ был бы лучшим защитником. Катился и носился, и меня съел, и многих покусал. Просто до сих пор находится в хорошей форме, с «Барселоной» нам было тяжело, тем более, у нас многие не так активно тренируются, что стало видно сразу. А там и Тевес, и Ривалдо, и Пуйоль, и в нападение вышел потом Нолито», — приводит слова Булыкина «Евро-Футбол.Ру».

Дмитрий Булыкин начал профессиональную карьеру в московском «Локомотиве» в 1997 году. С 2001 по 2007 год выступал за столичное «Динамо». За свою карьеру футболист также успел поиграть за немецкие «Байер» и «Фортуну», бельгийский «Андерлехт», голландские «Ден Хааг», «Твенте» и «Аякс». Последней командой Булыкина была нижегородская «Волга». Всего за карьеру Дмитрий Булыкин провёл 354 матча и забил 102 мяча.