«Ещё договорятся». Ловчев — о срыве трансфера Тикнизяна в «Зенит»

Легенда московского «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал новость о том, что переход защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна в санкт-петербургский «Зенит» сорвался.

«Как сорвалось все — так и вернется. Игрок «Зениту» нужен, а игроку в России больше, чем «Зенит», денег никто не даст.

Наир игрок хороший, а этот сезон ему удается — много голов, лучший бомбардир и один из лидеров команды. Но «Зенит», если не получится с ним, найдет другой вариант. А в конце концов, думаю, еще и договорятся», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.

Напомним, ранее стало известно, что трансфер левого защитника Наира Тикнизяна из «Локомотива» в «Зенит» сорвался из-за расхождений по зарплате игрока. По ходу переговоров футболист запросил зарплату около € 2 млн. Стороны не смогли согласовать зарплату, из-за чего переговоры были окончены.