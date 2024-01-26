Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетико Мадрид — Севилья. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ещё договорятся». Ловчев — о срыве трансфера Тикнизяна в «Зенит»

«Ещё договорятся». Ловчев — о срыве трансфера Тикнизяна в «Зенит»
Аудио-версия:
Комментарии

Легенда московского «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал новость о том, что переход защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна в санкт-петербургский «Зенит» сорвался.

«Как сорвалось все — так и вернется. Игрок «Зениту» нужен, а игроку в России больше, чем «Зенит», денег никто не даст.

Наир игрок хороший, а этот сезон ему удается — много голов, лучший бомбардир и один из лидеров команды. Но «Зенит», если не получится с ним, найдет другой вариант. А в конце концов, думаю, еще и договорятся», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.

Напомним, ранее стало известно, что трансфер левого защитника Наира Тикнизяна из «Локомотива» в «Зенит» сорвался из-за расхождений по зарплате игрока. По ходу переговоров футболист запросил зарплату около € 2 млн. Стороны не смогли согласовать зарплату, из-за чего переговоры были окончены.

Материалы по теме
Фото
«Спишь?» Тикнизян обыграл трансферную фразу «Зенита» после новостей о срыве перехода
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android