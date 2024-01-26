Член королевской семьи Саудовской Аравии может купить «Монако», в котором играет Головин

Член королевской семьи Саудовской Аравии принц Абдулла Саад Абдулазиз Аль Сауд допустил вариант того, что он может приобрести один из клубов французской Лиги 1.

«Я думаю, что подобная инвестиция является выгодной. Такие команды как «Марсель», «Монако» здорово проявляют себя. Они могли бы стать сильнее и выиграть чемпионат.

Покупка одного из этих клубов? Нет ничего невозможного», — приводит слова Аль Сауда RMC Sport.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что российский владелец «Монако» Дмитрий Рыболовлев рассматривает вариант с продажей своего клуба, 66% акций которого он приобрёл в 2011 году. За это время клуб становился чемпионом Франции (сезон-2016/2017), а также выходил в финал Кубка (сезон-2020/2021) и Суперкубка (2017, 2018) страны. В составе «Монако» выступает российский полузащитник Александр Головин.