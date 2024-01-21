Российский владелец «Монако» Рыболовлев готов продать клуб — Les Echos

Российский миллиардер и владелец французского футбольного клуба «Монако» Дмитрий Рыболовлев открыт к продаже своего клуба. Об этом сообщает Les Echos.

По информации источника, Дмитрий Рыболовлев открыт к продаже «Монако». Российский миллиардер, который приобрел 66% клуба княжества в 2011 году, воспользовался услугами инвестиционного банка Raine для работы над проектом полной или частичной продажи доли клуба.

«После получения интереса мажоритарный акционер ФК «Монако» решил инициировать процедуру, чтобы изучить стратегические альтернативы своей доли в клубе. Мажоритарный акционер воспользовался услугами Raine Group, которая выступит в качестве эксклюзивного финансового консультанта в этом вопросе. Нет никаких гарантий, что сделка по продаже клуба будет заключена, и пока мы не намерены давать никаких дальнейших комментариев на эту тему», — приводит слова представителя Рыболовлева Les Echos.

Напомним, Рыболовлев является владельцем «Монако» с 2011 года. За это время клуб становился чемпионом Франции (сезон-2016/2017), а также выходил в финал Кубка (сезон-2020/2021) и Суперкубка (2017, 2018) страны. В составе «Монако» выступает российский полузащитник Александр Головин.