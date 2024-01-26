Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Барселоне» приняли решение по будущему Хави

В «Барселоне» приняли решение по будущему Хави
Комментарии

Руководство «Барселоны» приняло решение по будущему испанского специалиста Хави на посту главного тренера каталонской команды.

Как сообщает Sport, в «Барселоне» не станут увольнять Хави в ближайшее время. Тренер отработает с командой как минимум до конца сезона-2023/2024.

Напомним, 25 января завершился четвертьфинальный матч Кубка Испании, в котором «Атлетик» принимал «Барселону». Матч прошёл в Бильбао на стадионе «Сан-Мамес» и закончился победой хозяев в овертайме со счётом 4:2. Основное время матча завершилось со счётом 2:2. В овертайме команда Хави пропустила дважды и завершила участие в турнире. Отметим, что каталонский клуб является рекордсменом по числу побед в Кубке Испании (31).

Материалы по теме
Смешной гол Левандовского разбудил «Барсу». Но после 90 минут юнцов Хави вынесли из Кубка
Смешной гол Левандовского разбудил «Барсу». Но после 90 минут юнцов Хави вынесли из Кубка

Хави забавным образом подарил детям подарки на Рождество:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android