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Стало известно, какую зарплату будет получать Мбаппе в «Реале»

Стало известно, какую зарплату будет получать Мбаппе в «Реале»
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«Реал» не готов предложить большую зарплату французскому нападающему «Пари Сен-Жермен» Килиану Мбаппе.

Как сообщает ESPN, мадридский клуб не готов платить Мбаппе существенно больше, чем бразильскому вингеру Винисиусу Жуниору и английскому полузащитнику Джуду Беллингему. Лидеры «Реала» зарабатывают около € 10,5 млн за сезон.

Ранее издание Bild сообщило, что Килиан Мбаппе принял решение покинуть «ПСЖ» и подписать контракт с мадридским «Реалом».

В нынешнем сезоне француз сыграл за «ПСЖ» 26 матчей во всех турнирах, в которых отметился 28 мячами и шестью голевыми передачами. По информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость Мбаппе составляет € 180 млн.

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