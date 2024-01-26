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Сергей Шавло: Черчесов сомневался, потянет ли «Спартак»

Сергей Шавло: Черчесов сомневался, потянет ли «Спартак»
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Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло вспомнил о периоде работы в московском клубе экс-тренера красно-белых Станислава Черчесова.

«Не сказал бы, что с Черчесовым было сложно. Всё же мы приглашали его в клуб. Я ездил в Австрию к нему, когда он там тренировал. У него были сомнения, потянет ли. Поэтому и было принято решение сначала поставить его на роль спортивного директора, чтобы он видел всю обстановку и помогал Владимиру Григорьевичу. Черчесов, помню, в последний момент пригласил Плетикосу, когда у нас возникла проблема с одним из вратарей.

Стипе тогда в Донецке был не востребован, и нам удалось его вытащить. Черчесов сыграл определённую роль в этом трансфере. Конечно, было у Черчесова и такое, что шашками махал, но постепенно разобрался, как здесь у нас всё устроено. Он поменялся. У него есть характер, но он уже проявлялся не так, как в начале нашей работы», — рассказал Шавло в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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