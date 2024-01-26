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Экс-гендиректор «Спартака» Шавло назвал главные разочарования РПЛ в первой части сезона

Экс-гендиректор «Спартака» Шавло назвал главные разочарования РПЛ в первой части сезона
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Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло назвал главные разочарования в первой части сезона Российской Премьер-Лиги.

«Ахмат» просел. С приходом Ромащенко они хорошо начали, не проигрывали, сыграли со «Спартаком» вничью, но потом пошёл какой-то спад. Обычно «Ахмат» отличался тем, что у себя не проигрывал, а сейчас что-то случилось с ними. Команда средняя, вопрос есть. У «Оренбурга» тоже есть проблемы, связанные со сменой тренеров. Личка заложил основу, а с новым тренером команда пошла куда-то не туда. Сейчас третий специалист, вылезли, но всё равно им тяжело.

А с «Сочи» даже не знаю, что произошло. Вылезти им будет трудно. Пришёл новый тренер, не знаю, стоило ли испанца приглашать, который не понимает обстановку. Если он привезёт игроков, то это одно дело. Возможно, тогда что-то изменится. Команду из южного региона жалко терять. У них и стадион хороший, и погодные условия, хоть и мало болельщиков», — рассказал Шавло в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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