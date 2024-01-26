«СКА-Хабаровск» подписал контракт с экс-хавбеком «Рубина» Коноваловым

«СКА-Хабаровск» объявил о переходе покинувшего казанский клуб полузащитника Игоря Коновалова.

Коновалову 27 лет, он воспитанник академии московского «Спартака». Профессиональную карьеру российский футболист начал в 2014 году в краснодарской «Кубани». В 2018-м Игорь присоединился к казанскому «Рубину», за который провёл 77 матчей, забил два гола и сделал шесть результативных передач. Также Коновалов выступал в аренде в тульском «Арсенале», «Ахмате» и «Урале». Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского хавбека в € 500 тысяч.

«СКА-Хабаровск» после 20 туров Мелбет Первой лиги нынешнего сезона занимает 13-е место в турнирной таблице. Команда Романа Шаронова набрала 24 очка.