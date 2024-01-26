Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Альмерия — Депортиво Алавес. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«СКА-Хабаровск» подписал контракт с экс-хавбеком «Рубина» Коноваловым

«СКА-Хабаровск» подписал контракт с экс-хавбеком «Рубина» Коноваловым
Комментарии

«СКА-Хабаровск» объявил о переходе покинувшего казанский клуб полузащитника Игоря Коновалова.

Коновалову 27 лет, он воспитанник академии московского «Спартака». Профессиональную карьеру российский футболист начал в 2014 году в краснодарской «Кубани». В 2018-м Игорь присоединился к казанскому «Рубину», за который провёл 77 матчей, забил два гола и сделал шесть результативных передач. Также Коновалов выступал в аренде в тульском «Арсенале», «Ахмате» и «Урале». Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского хавбека в € 500 тысяч.

«СКА-Хабаровск» после 20 туров Мелбет Первой лиги нынешнего сезона занимает 13-е место в турнирной таблице. Команда Романа Шаронова набрала 24 очка.

Материалы по теме
«Рубин» объявил об уходе Игоря Коновалова
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android