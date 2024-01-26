«Нас воспринимали как лохов». Александр Мостовой — о нефутбольных проблемах сборной России

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой рассказал о бунте игроков национальной команды. Также он заявил, что футболистам не нравился подход к ним. Напомним, в «письме 14» игроки требовали сменить главного тренера.

«Знал ли я, что будет заговор Бышовца против Садырина? Я был свидетелем, мы были близкими друзьями с Игорем. Всё, что происходило, знали он и я. Что послужило всплеском этой истории? Может, кто-то не договаривает, но больше всех знал Игорь. Вот вы, например, с кем-то близко дружите, а он завтра должен быть кем-то. Конечно, вы будете ему помогать в этом. Думаю, что Анатолий Фёдорович и Игорь близко дружили. Кто-то был между ними, какие-то люди, подталкивали его, чтобы он это делал.

Нефутбольные проблемы вокруг сборной всегда были. Я ещё тогда, в то время, говорил, что мы оказались заложниками ситуации. В стране происходило то, что происходило у нас в сборной. Нам не нравился вот этот наш совковый подход к нам. Нас воспринимали так, что какие-то лохи приехали», — сказал Мостовой в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!».