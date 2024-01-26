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Дьяков: СКА Ростов в Медиалиге — это удар ниже пояса для фанатов

Дьяков: СКА Ростов в Медиалиге — это удар ниже пояса для фанатов
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Бывший российский футболист Виталий Дьяков отреагировал на решение Василия Вакуленко (известного под псевдонимом Баста) перевести свой клуб СКА Ростов-на-Дону из Второй лиги в Медиалигу.

«Во Второй лиге не может быть так, чтобы клуб работал в плюс и зарабатывал деньги. Баста смотрит на этот как бизнесмен, а в Медиалиге можно зарабатывать за счёт контента и спонсоров. У Басты всё-таки аудитория большая, он очень известен в нашей стране, поэтому там его клуб будет зарабатывать и зарабатывать неплохо. И для футболистов Медиалига будет привлекательней, так как там гораздо больше денег, чем во Второй лиге.

СКА Ростов – старая команда, выиграла Кубок СССР. В Ростове-на-Дону на первом месте именно футбольный клуб «Ростов» уже давно, но в городе достаточно болельщиков СКА. Для фанатов – это удар ниже пояса, неприятный», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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