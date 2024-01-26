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«Локомотив» объявил об уходе Ирины Подшибякиной

«Локомотив» объявил об уходе Ирины Подшибякиной
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Ирина Подшибякина, выступавшая на позиции защитника, покидает ЖФК «Локомотив» в связи с окончанием срока контракта, сообщает пресс-служба клуба.

Фото: Телеграм-канал ЖФК «Локомотив»

«Ира, мы благодарим тебя за отношение к делу, за силу воли, за умение не сдаваться и не опускать руки. Удачи тебе на любом пути, который бы ты ни выбрала! Всегда будем рады видеть тебя дома, в Черкизове!» — говорится в заявлении клуба.

Подшибякина пополнила состав железнодорожников в 2021 году. Ира перешла в московский клуб из пермской «Звезды-2005».

Напомним, по итогам минувшего сезона чемпионом женской Суперлиги с 41 очком стал санкт-петербургский «Зенит». На второй строчке расположился московский ПФК ЦСКА, футболистки которого заработали для команды 38 очков. Замкнул тройку лидеров Суперлиги по итогам сезона «Локомотив», набравший 37 очков.

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