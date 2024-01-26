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«Ла Лига не испорчена». Анчелотти ответил на критику Жоана Лапорты в адрес «Реала»

«Ла Лига не испорчена». Анчелотти ответил на критику Жоана Лапорты в адрес «Реала»
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти отреагировал на слова президента «Барселоны» Жоана Лапорты, который ранее заявил, что «сливочные» оказывают давление на судей, из-за чего они принимают решения в их пользу.

«Мне не нравится вступать в подобные споры. На этой неделе было много разговоров об этом, но не нужно отклоняться от темы. Все знают, что произошло в испанском футболе, и в этом вся проблема. Однако Ла Лига не испорчена. Гражданская гвардия и прокуратура инициировали судебное расследование из-за тех проблем, что были в испанском футболе на протяжении последних 20 лет. Не нужно уходить от темы», — приводит слова Анчелотти Mundo Deportivo.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, на нынешней неделе в Испании активно обсуждается судейство в матче Ла Лиги, в котором мадридский «Реал» выиграл у «Альмерии» со счётом 3:2, уступая по ходу встречи 0:2. По ходу этой встречи судья три раза менял решение в пользу «сливочных» после просмотра VAR.

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