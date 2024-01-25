Президент «Атлетико»: все страдают из-за ВАР, но никто не может ничего сделать с этим

Президент мадридского «Атлетико» Энрике Сересо подверг критике качество работы системы ВАР в испанском футболе.

«Я не собираюсь комментировать то, что произошло за последние несколько дней с системой ВАР. Все прекрасно видят, как она работает. Но поскольку все согласны с тем, что ВАР будет продолжать свою работу, я не собираюсь быть человеком, который борется с этой системой. Она мне не нравится, поскольку создаёт больше проблем, чем приносит пользы. Все страдают из-за ВАР, но никто не может ничего сделать с этим», — приводит слова Сересо Mundo Deportivo.

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Напомним, на нынешней неделе в Испании активно обсуждается судейство в матче Ла Лиги, в котором мадридский «Реал» выиграл у «Альмерии» со счётом 3:2, уступая по ходу встречи со счётом 2:0. При этом по ходу этого матча судья три раза менял решение после просмотра ВАР.