Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетико Мадрид — Севилья. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Президент «Атлетико»: все страдают из-за ВАР, но никто не может ничего сделать с этим

Президент «Атлетико»: все страдают из-за ВАР, но никто не может ничего сделать с этим
Аудио-версия:
Комментарии

Президент мадридского «Атлетико» Энрике Сересо подверг критике качество работы системы ВАР в испанском футболе.

«Я не собираюсь комментировать то, что произошло за последние несколько дней с системой ВАР. Все прекрасно видят, как она работает. Но поскольку все согласны с тем, что ВАР будет продолжать свою работу, я не собираюсь быть человеком, который борется с этой системой. Она мне не нравится, поскольку создаёт больше проблем, чем приносит пользы. Все страдают из-за ВАР, но никто не может ничего сделать с этим», — приводит слова Сересо Mundo Deportivo.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, на нынешней неделе в Испании активно обсуждается судейство в матче Ла Лиги, в котором мадридский «Реал» выиграл у «Альмерии» со счётом 3:2, уступая по ходу встречи со счётом 2:0. При этом по ходу этого матча судья три раза менял решение после просмотра ВАР.

Турнирная таблица Ла Лиги
Материалы по теме
«Мне не нравится, когда на судей давят». Хави — о судействе в матче «Реала» с «Альмерией»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android