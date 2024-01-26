Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Альмерия — Депортиво Алавес. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Я обязательно найду, чем заняться». Клопп — о планах после ухода из «Ливерпуля»

«Я обязательно найду, чем заняться». Клопп — о планах после ухода из «Ливерпуля»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о планах после ухода со своего поста.

«Если вы посмотрите на мою фотографию, когда я только приехал, и на меня сейчас, то вы, вероятно, зададитесь вопросом: «Прошло всего девять лет?!» С тех пор многое произошло. Прошлым летом я впервые задумался о том, что мне сложно и я больше так не могу. Нам нужно было планировать сезон, а я просто не мог. Но мы всё же это сделали – как видите, вроде не так плохо получилось.

Я ещё не думал, чем бы я хотел заниматься, когда я закончу. У меня, честно говоря, даже не было времени об этом подумать. Но я обязательно найду, чем заняться», — сказал Клопп на пресс-конференции.

Напомним, сегодня, 26 января, в интервью клубной пресс-службе Юрген Клопп объявил, что покинет пост главного тренера «Ливерпуля» после окончания сезона-2023/2024. Клопп заключил первый контракт с «Ливерпулем» 8 октября 2015 года.

Материалы по теме
«Я просто хочу понять, что такое жизнь». Трогательные слова Клоппа об уходе из «Ливерпуля»
«Я просто хочу понять, что такое жизнь». Трогательные слова Клоппа об уходе из «Ливерпуля»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android