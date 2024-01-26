«Я обязательно найду, чем заняться». Клопп — о планах после ухода из «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о планах после ухода со своего поста.

«Если вы посмотрите на мою фотографию, когда я только приехал, и на меня сейчас, то вы, вероятно, зададитесь вопросом: «Прошло всего девять лет?!» С тех пор многое произошло. Прошлым летом я впервые задумался о том, что мне сложно и я больше так не могу. Нам нужно было планировать сезон, а я просто не мог. Но мы всё же это сделали – как видите, вроде не так плохо получилось.

Я ещё не думал, чем бы я хотел заниматься, когда я закончу. У меня, честно говоря, даже не было времени об этом подумать. Но я обязательно найду, чем заняться», — сказал Клопп на пресс-конференции.

Напомним, сегодня, 26 января, в интервью клубной пресс-службе Юрген Клопп объявил, что покинет пост главного тренера «Ливерпуля» после окончания сезона-2023/2024. Клопп заключил первый контракт с «Ливерпулем» 8 октября 2015 года.