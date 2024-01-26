«Я просто хочу понять, что такое жизнь». Трогательные слова Клоппа об уходе из «Ливерпуля»

«Я решил покинуть клуб в конце этого сезона. Понимаю, когда многие слышат это впервые – это звучит шокирующе. Но я могу это объяснить. Хотя бы попытаться.

Я люблю в этом клубе абсолютно всё. Люблю этот город. Люблю болельщиков, команду, всех работников. Но я всё равно принимаю это решение, я уверен, что должен его принять. У меня нет энергии. Я не могу выполнять эту работу снова и снова. Сейчас у меня нет проблем, но я знал, что рано или поздно мне придётся об этом объявить. После всех лет, что мы провели вместе, после всего, через что мы прошли вместе, я должен сказать вам правду. И это – правда.

Юрген Клопп Фото: Jan Kruger/Getty Images

Я в порядке. Я здоров – беспокоиться не о чем. Я сказал клубу о решении ещё в ноябре… Здесь мне нужно немного объяснить людям, какой работой я занимаюсь. Сезон начинается, и ты очень многое планируешь: с руководством мы обсуждали потенциальные трансферы летом, куда мы можем поехать и многое другое. И когда мы начали про это говорить, я поймал себя на мысли: я не уверен, что буду ещё здесь. Меня самого это удивило. После я начал об этом думать всё больше – это было началом.

Прошлый сезон был очень сложным. Возможно, в любом другом клубе тренеру сказали бы: «Спасибо большое за всё, но давай на этом закончим». Со мной этого не случилось. Мне было очень важно вернуть команду в борьбу. Когда я про это думал, то у меня были такие мысли: в этой команде много потенциала, здесь есть крутые игроки, но… Я не мог перестать думать о себе. Это было не то, чего я хотел. Я не думал, что всё, что происходит, на 100% верно.

Юрген Клопп Фото: Matthias Hangst/Getty Images

В другом мире я ничего никому не сказал бы до конца сезона. Побеждал бы, а потом объявил, что я ухожу. Но в нашем мире это невозможно – невозможно держать такие вещи в секрете. На это повлияло множество вещей, и в первую очередь – моя личная ситуация. Люди, команда, клуб – все должны знать о таком заранее. Им нужно что-то планировать, клубу нужно время. Я уверен: если тебе нужно принять такое решение – лучше сделать это заранее. Если бы в следующем сезоне в сентябре я осознал, что больше не могу этим заниматься, всё было бы гораздо хуже. Этот клуб, всё, что мы построили вместе – фундамент мог бы пошатнуться, если бы я принял неверное решение или сделал его не вовремя. Поэтому мне было важно сказать об этом как можно раньше.

У меня была похожая ситуация в «Боруссии». Наши результаты зависят только от нас. Может, после этого объявления мы проведём пресс-конференцию, но потом я на 100% погружусь в сезон. Нам есть за что бороться. Я всегда говорил, и особенно сейчас это важно повторить: ничего не происходит только из-за меня. Мы полностью поддерживаем друг друга, я полноценно здесь. Не думаю, что кто-то заметил какие-то изменения в последние месяцы, хотя я уже давно принял это решение.

Юрген Клопп Фото: Phil Noble/Getty Images

Для меня оно было сложным. Но стало облегчением. Я подвёл для себя финишную черту, и всё – дальше сосредоточился на играх. Я не могу позволить, чтобы это как-то отвлекало меня или команду от игр. Я надеюсь, что этого и не произойдёт. Уверен, что игроки будут в порядке.

Подо всем, что происходило в последние сезоны, всегда было моё имя. Но очевидно, что с командой работало много людей, и они продолжают это делать. Да, моя роль изменится, но многое останется прежним. Клуб в хороших руках, у него светлое будущее. С моей стороны было бы нечестно заниматься теми же вещами, не имея прежней энергии.

Юрген Клопп Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Если вы посмотрите на мою карьеру, то можно подумать, что это невозможно. Проделать путь от маленького клуба до «Ливерпуля» – это сказка. Сказка, к которой почти нереально прийти. Но это возможно – лишь при условии, что ты на 100% вкладываешься во всё, что ты делаешь. Посвящаешь этому свою жизнь.

И это то, что я делал.

Как я сказал в первый день – I’m the normal one (я нормальный парень. – Прим. «Чемпионата»). И я всё ещё такой, но я уже очень долго не живу нормальной жизнью. Я не хочу ждать, когда я стану слишком старым, чтобы эту жизнь иметь. Мне нужно хотя бы попытаться пожить обычной жизнью, и сейчас для этого правильный момент. В первую очередь – для клуба, потому что я больше не тот, кто им нужен.

Клопп и Салах Фото: Shaun Botterill/Getty Images

За эти годы мы построили невероятные отношения с руководством. Они знают меня очень хорошо, поэтому понимают, что я не из тех людей, которые скажут о подобном решении, оставив при этом дверь чуть приоткрытой, чтобы они попытались меня уговорить. Руководство просто приняло это решение. Никто не был рад, но и я сам не счастлив – я просто знаю, что так правильно.

Какие есть альтернативные сценарии? Первый – это когда тренером недовольны какое-то время, потом пути расходятся, и все счастливы. Второй – когда ты заболеваешь и просто не можешь больше работать. К счастью (или несчастью, не знаю), мне приходится уходить вот так. Я не считаю, что значим для этого клуба настолько, как это видит остальной мир. Поэтому мы делаем официальное заявление, потом соберём пресс-конференцию – мне важно, чтобы все люди получили ответы. Но после этого я полноценно буду в играх – мне не нужны сейчас никакие прощальные вечеринки, впереди ещё долгий сезон. Не стоит беспокоиться о моём ментальном состоянии, потому что я абсолютно в порядке. Было бы невероятно круто, если бы все поняли одно: это было очень сложное, но одновременно очень правильное решение.

Я выполняю эту работу 24 года, и сейчас я просто хочу понять, что такое жизнь. Я попросту не знаю, что это. И я должен хотя бы попытаться узнать, каково это.

Юрген Клопп Фото: Francesco Pecoraro/Getty Images

Я не так давно подписал новый контракт и в тот момент был на седьмом небе от счастья. Но я недооценил, что ресурс моей энергии не бесконечный. Я как хорошая спортивная машина – не лучшая, но приличная, которая всё ещё может набирать большую скорость. Но я единственный, кто видит, что запас бензина постепенно снижается. Ты едешь, пока можешь, но рано или поздно тебе нужно остановиться или поехать на заправку. И это именно то, что мне нужно сделать.

Я знаю, что не буду заниматься этим всю свою жизнь. Мне нужно найти другие смыслы в жизни, и именно этим я планирую заняться. Если вы меня спросите, буду ли я ещё работать тренером, прямо сейчас я бы сказал «нет». Но я не знаю, что будет дальше. Что я знаю точно – я никогда в жизни не буду работать в другом английском клубе. Это 100%. Невозможно. Я очень люблю этот клуб, уважение к людям – всё это настолько велико, что даже на секунду я не могу допустить мысль о работе в другой команде в Англии. «Ливерпуль» – часть моей жизни, моей семьи. Но в остальном – конечно, я буду работать. Я знаю себя – я не умею просто сидеть на месте. Но как минимум год я не буду работать тренером – ни в клубе, ни в сборной. Я не хочу.

Клопп и Хендерсен Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

Так странно, что я всё это говорю, объясняю, что у меня нет энергии, но она у меня есть. Пока. Но из-за отношений с людьми, из-за того, что я знаю, что меня не уволят, я вынужден принимать это решение самостоятельно. Всё во мне говорит, что я не тот, кто нужен этому клубу в будущем.

Я с нетерпением жду игры с «Норвичем». Правда. Потом будет домашняя игра с «Челси», трибуны заполнятся, будет прекрасная атмосфера. Это невероятно, и я всё это очень люблю. Я буду частью этого и дальше, буду поддерживать команду, буду её любить.

Просто уже не с главного кресла.

Юрген Клопп Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Я объяснил причину, но люди могут этому не поверить. Если бы я был болен, все легко отпустили бы эту ситуацию. Сейчас же будут вестись обсуждения, но я всё сказал честно. У нас было много прекрасных моментов, о которых можно вспоминать, и я буду – абсолютно точно.

Сейчас клуб может планировать будущее, а мы – продолжать играть. Я бы мог с лёгкостью прийти в следующий сезон со словами: «Окей, и вот мы начинаем это снова». Но это не я, не мой стиль тренерства. Мой стиль основан на энергии, которую я раздаю всем людям вокруг. И если этого нет – я не тот. Это то, что мне пришлось принять. Надеюсь, что все остальные тоже поймут. И я прошу болельщиков сейчас о двух вещах: принять это решение и не посвящать матчи этого сезона мне. В этом нет необходимости. Я всегда хотел, чтобы вы поддерживали команду, а не меня. У нас ещё будет время попрощаться.

Юрген Клопп Фото: Ian MacNicol/Getty Images

Мы – «Ливерпуль». Мы проходили через времена сложнее, и пройдём через это. Давайте выжмем всё из этого сезона, чтобы у нас была ещё одна причина улыбаться, когда мы оглядываемся назад.

Спасибо».