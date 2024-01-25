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Игрок «Барселоны» Бальде может пропустить остаток сезона и Евро-2024 из-за травмы

Игрок «Барселоны» Бальде может пропустить остаток сезона и Евро-2024 из-за травмы
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20-летний левый защитник «Барселоны» и сборной Испании Алекс Бальде рискует пропустить оставшуюся часть сезона из-за травмы бедра, полученной им в минувшем матче 1/4 финала Кубка Испании с «Атлетиком» (4:2). Об этом сообщает Marca.

Кубок Испании . 1/4 финала
24 января 2024, среда. 23:30 МСК
Атлетик Б
Бильбао
Окончен
4 : 2
ДВ
Барселона
Барселона
1:0 Гурусета – 1'     1:1 Левандовски – 26'     1:2 Ямал – 32'     2:2 Сансет – 49'     3:2 Уильямс – 105+2'     4:2 Уильямс – 120+1'    

По информации источника, Бальде травмировал двуглавую мышцу бедра правой ноги. На текущий момент медицинский штаб каталонского клуба обдумывает целесообразность оперативного вмешательства. В случае, если операция будет проведена, защитник может отсутствовать на поле около четырёх месяцев. В результате, помимо пропуска остатка сезона, Бальде рискует не поехать на чемпионат Европы, который начнётся в июне.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, испанец получил повреждение по ходу первого тайма матча. В результате игрок обороны был вынужденно заменён ещё до конца первой половины встречи, на 23-й минуте — вместо него вышел 17-летний защитник Эктор Форт.

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Бальде получил травму и был заменён уже на 23-й минуте матча «Атлетик» — «Барселона»
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