Игрок «Барселоны» Бальде может пропустить остаток сезона и Евро-2024 из-за травмы

20-летний левый защитник «Барселоны» и сборной Испании Алекс Бальде рискует пропустить оставшуюся часть сезона из-за травмы бедра, полученной им в минувшем матче 1/4 финала Кубка Испании с «Атлетиком» (4:2). Об этом сообщает Marca.

По информации источника, Бальде травмировал двуглавую мышцу бедра правой ноги. На текущий момент медицинский штаб каталонского клуба обдумывает целесообразность оперативного вмешательства. В случае, если операция будет проведена, защитник может отсутствовать на поле около четырёх месяцев. В результате, помимо пропуска остатка сезона, Бальде рискует не поехать на чемпионат Европы, который начнётся в июне.

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Напомним, испанец получил повреждение по ходу первого тайма матча. В результате игрок обороны был вынужденно заменён ещё до конца первой половины встречи, на 23-й минуте — вместо него вышел 17-летний защитник Эктор Форт.