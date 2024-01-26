У «Ливерпуля» нет договорённостей ни с одним тренером — De Telegraaf

У «Ливерпуля» нет явного претендента на должность главного тренера команды. Об этом сообщает издание De Telegraaf.

По сведениям источника, сейчас у «красных» нет договорённостей ни с одним тренером, который мог бы заменить Юргена Клоппа на посту рулевого команды. Отмечается, что клуб хочет нанять нового спортивного директора, прежде чем выбирать нового менеджера.

Сегодня, 26 января, Юрген Клопп объявил, что покинет «Ливерпуль» по окончании текущего сезона. В своём заявлении немецкий специалист дал понять, что у него больше не осталось энергии на тренерскую работу. Клопп возглавляет ливерпульский клуб с 2015 года. Под руководством немецкого специалиста английский клуб завоевал семь трофеев. Вместе с Юргеном мерсисайдцы стали победителями Лиги чемпионов УЕФА и английской Премьер-лиги.

Напомним, «Ливерпуль» набрал 48 очков за 21 тур чемпионата Англии по футболу. Подопечные Юргена Клоппа занимают первое место в турнирной таблице.