Мадридский «Атлетико» объявил о переходе Вермерена, которым интересовалась «Барселона»

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Мадридский «Атлетико» объявил о подписании контракта с 18-летним атакующим полузащитником Артуром Вермереном, который перешёл к «матрасникам» из бельгийского «Антверпена».

Фото: Официальный аккаунт «ФК Атлетико» в соцсети Х (ранее Twitter)

«Артур Вермерен теперь красно-белый!

Игрок сборной Бельгии подписал контракт с нашим клубом на оставшуюся часть сезона и ещё на шесть сезонов после него», — сказано в официальном аккаунте «Атлетико» в соцсети Х (ранее Twitter).

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Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что «Атлетико» приобрёл Вернера за € 22 млн + дополнительные бонусы.

Осенью появлялись сведения, что каталонская «Барселона» всерьёз заинтересована возможностью подписания 18-летнего футболиста, однако «Атлетико» выиграл конкуренцию у сине-гранатовых в борьбе за Вермерена.