Мадридский «Атлетико» объявил о переходе Вермерена, которым интересовалась «Барселона»

Мадридский «Атлетико» объявил о подписании контракта с 18-летним атакующим полузащитником Артуром Вермереном, который перешёл к «матрасникам» из бельгийского «Антверпена».
Фото: Официальный аккаунт «ФК Атлетико» в соцсети Х (ранее Twitter)
«Артур Вермерен теперь красно-белый!
Игрок сборной Бельгии подписал контракт с нашим клубом на оставшуюся часть сезона и ещё на шесть сезонов после него», — сказано в официальном аккаунте «Атлетико» в соцсети Х (ранее Twitter).
Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что «Атлетико» приобрёл Вернера за € 22 млн + дополнительные бонусы.
Осенью появлялись сведения, что каталонская «Барселона» всерьёз заинтересована возможностью подписания 18-летнего футболиста, однако «Атлетико» выиграл конкуренцию у сине-гранатовых в борьбе за Вермерена.