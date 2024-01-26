Защитник «Факела» Брызгалов сломал кисть руки

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Защитник «Факела» Сергей Брызгалов получил перелом кисти руки в товарищеском матче с «Копером». Об этом сообщает пресс-служба воронежского клуба.

«В контрольном матче с ФК «Копер» наш защитник Сергей Брызгалов получил травму – перелом четвёртой пястной кости правой кисти. Срок восстановления составит четыре недели. Желаем Сергею скорейшего возвращения в строй!» — говорится в официальном сообщении команды.

24 января в товарищеском матче встречались воронежский «Факел» и словенский «Копер». Команды играли на стадионе «Миракл Резорт Хотел» в Ларе (Турция). Встреча закончилась со счётом 2:0 в пользу воронежцев.

Напомним, 31-летний Брызгалов является футболистом «Факела» с лета 2023 года. Его действующее соглашение с клубом из Воронежа рассчитано до июня 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в € 300 тыс. В нынешнем сезоне российский футболист принял участие в 14 матчах своей команды.