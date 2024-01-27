Игрок «Ювентуса» Соуле отказался переходить в Саудовскую Аравию за € 30 млн

20-летний аргентинский вингер «Ювентуса» Матиас Соуле, выступающий в нынешнем сезоне в аренде в «Фрозиноне», отказался от предложения саудовского «Аль-Иттихада». Об этом сообщает Sky Sport.

По информации источника, у арабского клуба было готово предложение для «Ювентуса» близкое к € 30 млн, но аргентинский атакующий вингер сказал отказался переходить в Саудовскую профессиональную лигу. Отмечается, что нападающего хотел видеть в команде лично Марсело Гальярдо – аргентинский главный тренер «Аль-Иттихада».

В текущем сезоне, атакующий вингер «Фрозиноне» провёл во всех турнирах за клуб 22 матча, в которых забил девять мячей и отдал одну голевую передачу. Контракт игрока с «Ювентусом» действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.

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