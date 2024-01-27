Кубок африканских наций, 27 января: расписание игрового дня

Сегодня, 27 января, двумя матчами 1/8 финала стартует плей-офф Кубка африканских наций — 2024. Предлагаем вашему вниманию полное расписание игрового дня.

27 января, расписание игрового дня:

20:00 мск. Ангола — Намибия.

23:00 мск. Нигерия — Камерун.

По итогам группового этапа Ангола стала первой в группе D, а Намибия заняла третью строчку в группе Е. Нигерия завершила прошедшую стадию на второй позиции в группе А, Камерун расположился на втором месте в группе С.

Напомним, Кубок африканских наций — 2024 проходит в Кот-д'Ивуаре на шести стадионах в пяти городах (Абиджан, Буаке, Корого, Сан-Педро, Ямусукро) с 13 января по 11 февраля. В турнире принимают участие 24 национальные команды. На данном этапе осталось 16 команд. Действующим обладателем трофея является сборная Сенегала. Наибольшее количество побед в турнире на счету национальной команды Египта (7).