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«Мы хотим защитить Кевина». Тренер «Сити» Гвардиола — об игровом времени Де Брёйне

«Мы хотим защитить Кевина». Тренер «Сити» Гвардиола — об игровом времени Де Брёйне
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался относительно того, почему он не выпускает атакующего полузащитника «горожан» Кевина Де Брёйне на поле с первых минут, несмотря на то что он восстановился от травмы.

«Кевин готов. Рано или поздно он начнёт играть с первых минут. По многим причинам мы хотим защитить его. У нас всегда есть ощущение, что, находясь на поле, он попытается создать момент. Важно, чтобы он хорошо чувствовал себя и понимал свои проблемы», — приводит слова Гвардиолы City Xtra в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, после того, как Де Брёйне восстановился от травмы, которую он получил в начале нынешнего сезона, бельгиец принял участие в трёх матчах. В данных встречах полузащитник появлялся на поле во втором тайме.

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